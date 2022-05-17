В Выборгском районе семиклассник надышался газа и скончался в машине скорой помощи

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 12-летний ребенок был обнаружен недалеко от магазина с признаками отравления газа из газового баллона для заправки зажигалок.

Все произошло в ночь с 15 на 16 мая. Около 01:34 в правоохранительные органы поступило сообщение, что у магазина нашли ребенка в бессознательном состоянии. Как стало известно Gazeta.SPB, около 02:02 по дороге в больницу мальчик скончался во время реанимационных мероприятий.

Также выяснилось, что мальчик жил с отцом и состоял на учете в ОДН. В настоящий момент все детали происшествия уточняются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 мая, в понедельник, полицейским Московского района поступил звонок от 21-летнего молодого человека, который сообщил, что собственноручно задушил свою мать. Выяснилось, что 21-летний юноша состоит на учете в ПНД и имеет диагноз — шизофрения.