С 19 по 21 мая в рамках SPbTransportFest петербуржцы увидят рекордное число ретромашин

В Северной столице уже третий раз пройдет международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. В этом году планируется представить рекордное количество ретромашин.

С 19 по 21 мая жители и гости города смогут стать свидетелями масштабной выставки под открытым небом, куда прибудут новейшие образцы техники. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что эпицентром фестиваля окажутся Манежная площадь и прилегающие улицы – Кленовая, Замковая, Инженерная. Кульминацией же станет парад ретротранспорта, который начнется 21 мая в 11 утра на Васильевском острове, после колонна автотранспорта станет частью выставки в центре города.

В прошлом году в параде участвовали 270 образцов техник, а в этом планируется представить более 300 образцов техники, как заявила пресс-секретарь СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» Татьяна Клепикова.

«После того, как эти прекрасные образцы проедут по центру нашего города, они будут представлены на Инженерной и Замковой улице, на пространстве перед цирком, откроют свои двери, и можно будет и посидеть в кабине, и порулить», — отметила Клепикова.

Кроме того, фестиваль начнется с конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, который пройдет в Петербурге же 24 раз. В город прибудут профессионалы из 12 регионов страны, а также команда из Белоруссии. Также 20 мая на площадке фестиваля стартует выставка инновационного транспорта с культурной программой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском «Экспофоруме» в эти выходные стартовала крупнейшая выставка кошек, где можно встретить экзотов, мейн-кунов, ориентальных, невских маскарадных, русских голубых и многих других.