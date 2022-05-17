В Петербурге спустя 22 года удалось найти подозреваемого в смертельном избиении

Дело о погибшем от побоев мужчине 22-летней давности, наконец, двинулось вперед. Найден подозреваемый в избиении гражданина на улице Константина Заслонова в Петербурге, который позже скончался в стационаре Мариинской больницы.

В далеком 2000 году 5 мая неустановленные лица напали на 23-летнего гражданина, избили его по голове, после чего тот скончался в стационаре Мариинской больницы. У погибшего было диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с тяжелым ушибом головного мозга, осложненным развитием двусторонней гнойной пневмонии и резвившуюся легочно-сердечную недостаточность. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как стало известно Gazeta.SPB, нового подозреваемого по этому делу задержали только 16 мая 2022 года.

В понедельник по указанному делу был задержан 45-летний кондуктор Трамвайного парка № 8. Предполагается, что он не позднее 5 мая 2000 года приискал для совершения указанного преступления другого гражданина, который скончался еще в 2002 году. В результате в отношении нового подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также известно, что задержанный раньше уже был неоднократно привлечен к ответственности за хранение и приобретение наркотических средств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что нашумевшая история с изнасилованием 14-летней девочки своим собственным братом в Красносельском районе получила новое развитие. В понедельник было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».