В Петербурге подростку, подозреваемому в изнасиловании сестры, запретили покидать город

Нашумевшая история с изнасилованием 14-летней девочки своим собственным братом в Красносельском районе получила новое развитие.

Вчера, 16 мая, было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемому в произошедшем подростку назначили подписку о невыезде.

Сам инцидент произошел еще 5 мая. Тогда от матери детей поступило заявление в полицию, что ее сын изнасиловал свою четырнадцатилетнюю сестру. Тогда же мальчика задержали и поместили в психиатрическую больницу.

Позже начали появляться тревожные слухи, что подросток мог сам стать жертвой свой сестры. Оказалось, что после заявления, которое мать детей отдала в полицию, девочку осмотрели врачи и установили, что она уже давно не девственна. Подросток также рассказал, что девочка раньше уже имела сексуальный опыт, который она ему тоже решила предложить.