В Ломоносовском районе Ленобласти по мужчине проехался трактор

В Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина попал под трактор и после скончался в больнице.

В понедельник, 16 мая, около 11:19 часов в экстренные службы поступило сообщение, что неизвестного мужчину переехал трактор в деревне Низино. Как стало известно Gazeta.SPB, 39-летний пострадавший с травматическим шоком был госпитализирован в Ломоносовскую ЦРБ с тяжелой сочетанной травмой таза и нижних конечностей, множественными переломами и разрывами сосудов.

Пострадавшим оказался неработающий гражданин Узбекистана, который в 15:30 скончался в палате реанимации. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, но со слов самого погибшего он упал под трактор случайно сам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дело 22-летней давности о погибшем от побоев мужчине, наконец, двинулось вперед. Найден подозреваемый в избиении гражданина на улице Константина Заслонова в Петербурге, который позже скончался в стационаре Мариинской больницы.