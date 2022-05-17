Володин не одобрил идею Борреля забрать зерно с Украины в Европу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился своим мнением касательно нового пакета санкций против России. По его мнению, ничем хорошим это не закончится.

По мнению Володина, следующие пакеты санкций в отношении России сильно повлияют на рост цен, а также на энергоносители в Европе. Кроме того, возникнут проблемы с продовольствием к концу года. Об это спикер Госдумы рассказал в своем Telegram-канале.

«Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена», — отметил Володин.

Также спикер выразил свое мнение в отношении заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о помощи Украине в опустошении ее хранилищ зерна. До этого Боррель утверждал, что зерно могут вывозить по морю и суше. Одновременно с этим генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины.

Володин подчеркнул, что жители Украины окажутся без запасов зерна, а до будущего урожая еще должно пройти время. Также у жителей Украины нет дизельного топлива и бензина для проведения посевных работ. Таким образом, по мнению спикера, в результате подобных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, есть ли вероятность, что россияне останутся без интернета.