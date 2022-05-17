Жительница Петербурга получила условный за кражу препаратов для онкобольных

В Санкт-Петербурге женщина получила условный срок за кражу препаратов для онкобольных на 11 млн рублей.
Кировским районным судом был вынесен приговор в отношении петербурженки, которая проходила подозреваемой по делу о мошенничестве. Об сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Отмечается, что еще с ноября 2019 года по октябрь 2020, вместе с сотрудниками различных медицинских учреждений женщина совершила хищение лекарственных препаратов, которые предназначались для лечение пациентов онкологического химиотерапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». В общей сложности ущерб от этого составил 11 491 254 рубля.
Женщина полностью признает свою вину, в результате чего с ней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. По итогу было назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что дело о погибшем от побоев мужчине в Петербурге наконец, двинулось вперед. Найден подозреваемый в избиении гражданина на улице Константина Заслонова в Петербурге, который позже скончался в стационаре Мариинской больницы.