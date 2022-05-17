Жительница Петербурга получила условный за кражу препаратов для онкобольных

В Санкт-Петербурге женщина получила условный срок за кражу препаратов для онкобольных на 11 млн рублей.

Кировским районным судом был вынесен приговор в отношении петербурженки, которая проходила подозреваемой по делу о мошенничестве. Об сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что еще с ноября 2019 года по октябрь 2020, вместе с сотрудниками различных медицинских учреждений женщина совершила хищение лекарственных препаратов, которые предназначались для лечение пациентов онкологического химиотерапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». В общей сложности ущерб от этого составил 11 491 254 рубля.