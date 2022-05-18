В среду из Пулково не вылетят 7 самолетов

В среду из Пулково не вылетят 7 самолетов
В среду из Пулково не вылетят 7 самолетов. Фото: пресс-служба "ВВСС"

На сегодня, 18 мая, в петербургском аэропорту Пулково на вылет отменены 7 рейсов, при этом задержанных вовсе не планируется. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

На настоящий момент уже не был отправлен один самолет в Новый Уренгой, запланированный на 03:20 ночи. Авиакомпании также отменили сегодня рейс Петербург — Ростов-на-Дону, который должны был состояться в 10:15, а также самолеты в Пензу на 11:00, снова в Ростов-на-Дону на 17:50, Симферополь на 18:05, Нур-Султан на 22:00 и в Нижний Новгород на 22:40.

Задержанных рейсов на сегодня не предвидится. Обо всех изменениях информация должна появиться на сайте аэропорта Пулково.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло, покинут Санкт-Петербург по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 мая в петербургском аэропорту Пулково на вылет также были отменены 7 рейсов. Кроме того, один рейс был осуществлен с опозданием.

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