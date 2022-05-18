В МИД РФ заявили, что вопрос поставки удобрений и вывоза украинского зерна будет рассмотрен

В МИД РФ заявили, что вопрос поставки удобрений и вывоза украинского зерна будет рассмотрен. Фото: pixabay

В МИД РФ заявили, что вопрос поставки удобрений и вывоза украинского зерна будет рассмотрен. Фото: pixabay

В настоящий момент обсуждается вопрос поставок удобрений и вывоз украинского зерна, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

Отмечается, что вопрос поставки удобрений и вывоза украинского зерна остается очень сложным и находится на обсуждении. Об этом пишут РИА Новости.

«Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — заявил Панкин.

Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что вопрос обсуждается с Россией, а не на уровне ООН.

Еще в понедельник издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН обратился с просьбой к Москве не вставать на пути экспорту зерна из черноморских портов Украины. Взамен будет осуществлено содействие смягчению санкций, которые ограничивают поставки удобрений из России и Белоруссии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Индия решила запретить экспорт пшеницы, чтобы удержать контроль над внутренним рынком.