В Петербурге троллейбус остановился так, что пенсионерка сломала предплечье

Пострадавшая 68-летняя пенсионерка попала в травматологию, где выяснили, что у нее закрытый перелом левого предплечья. После необходимых процедур женщину в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее gzeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Петербурга обратилась женщина, которая утверждала, что водитель автобуса зажал дверьми руку ребенка. По словам женщины, водитель закрыл дверь еще в тот момент, когда ребенок не успел покинуть салон.