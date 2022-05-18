В Петербурге троллейбус остановился так, что пенсионерка сломала предплечье

В Петербурге троллейбус остановился так, что пенсионерка сломала предплечье
В Петербурге троллейбус остановился так, что пенсионерка сломала предплечье. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербурженка попала в Мариинскую больницу с закрытым переломом предплечья, потому что водитель слишком резко затормозил.

Все произошло на остановке у Витебского вокзала. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина находилась в троллейбусе около 14:00, когда произошло несчастье, и она сломала себе предплечье. Водитель троллейбуса маршрута № 104, вероятно, слишком резко остановился.

Пострадавшая 68-летняя пенсионерка попала в травматологию, где выяснили, что у нее закрытый перелом левого предплечья. После необходимых процедур женщину в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее gzeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Петербурга обратилась женщина, которая утверждала, что водитель автобуса зажал дверьми руку ребенка. По словам женщины, водитель закрыл дверь еще в тот момент, когда ребенок не успел покинуть салон.

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