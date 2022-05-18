В Приморском районе пенсионерка передала 1 млн в простыне на «спасение сестры»

Женщина, проживающая на Серебристом бульваре, стала жертвой мошенников. «По горячим следам» сразу удалось задержать подозреваемого.

В правоохранительные органы Приморского района обратилась 83-летняя женщина, которая рассказала, как лишилась миллиона рублей. По словам заявительницы, 17 мая около 9 часов утра на домашний телефон поступил звонок от ее сестры, которая слезно просила помочь и достать 1 млн рублей, чтобы она смогла избежать уголовной ответственности за ДТП с другой пострадавшей девушкой. После ей позвонил мужчина, представившейся следователем пострадавшей сестры и настойчиво заявил, что если денег не будет, то сестру посадят надолго.

Пенсионерка нашла нужную сумму и по указке мужчины, который все время был на связи с разных номеров телефона, завернула деньги в простыню и передала их лично в руки молодому человеку в темной одежде.

Уже после, но в тот же день, полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении преступления 18-летнего неработающего молодого человека. Похищенное у него изъяли. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор. В настоящий момент разыскивают его сообщницу.

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