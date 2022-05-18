В Ленобласти пенсионерка погибла от удара током, пытаясь самостоятельно потушить пожар

В Лужском районе Ленинградской области пенсионерка спаслась от пожара, но не смогла избежать удара током.

В частном доме СНТ Пролетарец Мшинского массива, предварительно, произошло возгорание поводки. Как стало известно Gazeta.SPB, на даче находились пожилые муж и жена, а около 02:30 ночи 18 мая случился пожар.

Мужчина и женщина успели выбежать из дома и обратиться к соседям, чтобы они вызвали спасателей. Через некоторое время жена решила вернуться к месту происшествия и начать тушить пожар своими силами. Когда мужчина также вернулся туда, где разгоралось пламя, он обнаружил мертвое тело и лежащие рядом с ним провода. При попытке оттащить женщину мужчину ударило током.

Вероятно, женщина попыталась тушить пламя до прибытия спасателей, в результате чего насмерть была ударена током. Точную причину гибели женщины установят специалисты.

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