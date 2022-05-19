В России выявили почти 5 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили почти 5 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 927 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 278 617.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 97 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 378 072 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 5 952 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 670 628.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 365 человек. Третье место у Воронежской области — 212 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».

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