Петербургские водители утром стоят в пятибалльных пробках

Петербургские водители утром стоят в пятибалльных пробках
Пробки составили 5 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"

На городских дорогах утром четверга, 19 мая, собрались пятибалльные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до четырех баллов, после чего останется такой же как минимум до 14 часов.

Как обычно покраснели улицы в центре Петербурга. Пробки собрались на Невском проспекте, Садовой улице, набережной Кутузова. Кроме того, встали площадь Ленина у Финляндского вокзала, проспект Медиков, Красногвардейская площадь.

Транспортный коллапс образовался у метро «Черная речка». На севере города также стоят Светлановская площадь, проспект Маршала Блюхера, проспект Энгельса.

Самая длинная пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом: затор растянулся до Кудрово. Также водители толкаются на Народной улице и Володарском мосту и перекрестке Индустриального проспекта с проспектом Косыгина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 20 мая по 1 августа ограничат движение от проспекта Обуховской Обороны до Бабушкина.

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