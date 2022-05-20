В Петербурге за сутки зафиксировали 357 случаев COVID-19

В Петербурге за сутки зафиксировали 357 случаев COVID-19
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 357 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 526 265 местных жителей. При этом 1 489 708 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 473 за последние сутки. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 368 человек. Третье место у Московской области — 206 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».

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