В России выявили 5 тысяч новых зараженных коронавирусом

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 5 089 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 283 706.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 96 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 378 168 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 6 173 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 676 801.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 368 человек. Третье место у Московской области — 206 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».