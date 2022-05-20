В поселке Щеглово задержали мужчину, развратившего школьницу

Опергруппа задержала развратника 13-летней девочки из поселка Щеглово Всеволожского района.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 19 мая в отдел полицию обратилась мать пострадавшей и сообщила, что с марта по май малознакомый мужчина развращал ее 13-летнюю дочь без применения насилия. Это происходило в его автомобиле ВАЗ около парка «Щеглово».

Злоумышленника задержали уже через полчаса после подачи заявления. Им оказался 28-летний безработный местный житель. Его доставили в отдел, где полицейские составили протокол о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранительные органы также выяснили, что у задержанного криминальное прошлое. В 2014 году он переспал с девочкой, которой на тот момент не было 16 лет. Уголовное дело тогда прекратили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за стрельбу в саду Сан-Галли задержали четырех подростков.