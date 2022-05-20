Финские компании начали массово уходить из России

Финские компании начали массово уходить из России
Финские компании уходят с российского рынка. Фото: unsplash

Крупные компании из Финляндии массово покидают российский рынок.

Отток финского бизнеса из РФ начался еще до того, как Хельсинки объявили о желании вступить в НАТО, сообщает «Деловой Петербург».

По данным Финско-Российской торговой палаты, до февраля текущего года экспортом продукции и услуг в Россию занимались около 2,2 тысячи компаний из Финляндии.

Вскоре после начала спецоперации на Украине с российского рынка решили уйти компании YIT, S-Group, VR Group, Kemira, Atria, Stora Enso, Fortum, Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig, Hesburger и другие.

По словам профессора СПбГЭУ Николая Межевича, падение ВВП Финляндии по итогам года может составить 5%. Однако он считает, что невозможность быстро переориентировать востребованные на рынке РФ поставки увеличит сокращение в два раза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России.

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