Финские компании начали массово уходить из России

Крупные компании из Финляндии массово покидают российский рынок.

Отток финского бизнеса из РФ начался еще до того, как Хельсинки объявили о желании вступить в НАТО, сообщает «Деловой Петербург».

По данным Финско-Российской торговой палаты, до февраля текущего года экспортом продукции и услуг в Россию занимались около 2,2 тысячи компаний из Финляндии.

Вскоре после начала спецоперации на Украине с российского рынка решили уйти компании YIT, S-Group, VR Group, Kemira, Atria, Stora Enso, Fortum, Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig, Hesburger и другие.

По словам профессора СПбГЭУ Николая Межевича, падение ВВП Финляндии по итогам года может составить 5%. Однако он считает, что невозможность быстро переориентировать востребованные на рынке РФ поставки увеличит сокращение в два раза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России.