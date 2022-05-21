Суточная заболеваемость в Ленинградской области достигла 55 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 55 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 195 случаев ковида. Всего выздоровели 182 772 пациента, в том числе 58 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленинградской области от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 479 человек . Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 337 человек. Третье место у Московской области — 247 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что началось исследование новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. По словам Гинцбурга, препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.