В Санкт-Петербурге открылся агропарк «НАРТ» на 16 гектаров

Новый ««Оптово распределительный центр Агропарк «НАРТ»» площадью 16 гектаров открылся в Северной столице.

В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле рассказали, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга открылся агропарк «НАРТ» для хранения овощей и фруктов на 16 гектаров.

Отмечается, что проект «ОРЦ Агропарк Нарт» представляет собой комплекс производственно-складских корпусов, который оснащен современным оборудованием. На территории агропарка будет храниться 2,5 млн тонн овощей и фруктов в год. Кроме того, здесь свою работу могут осуществлять около 400 арендаторов. Ожидается, что благодаря открытию агропарка появится 3,5 тысячи рабочих мест.

Петербуржцы смогут получать свежую продукцию благодаря пропускной способности комплекса — до 4 тысяч машин в день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сеть продуктовых магазинов с Урала «Жизньмарт» выйдет на рынок Петербурга ближе к осени 2022 года.