Эксперт заверил, что в РФ необходима поддержка потребительского спроса при замедления инфляции

В условиях снижения инфляции в России властям советуется смягчить денежно-кредитную политику с целью улучшить условия кредитования корпоративного сектора. Кроме того, такие меры помогут стимулировать спрос с помощью субсидий незащищенным слоям населения, считает эксперт.

Руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев заявил, что в России может сложиться ситуация сжатия спроса и снижения покупательной способности, если государство не примет соответствующие меры поддержки граждан, а также малого и среднего бизнеса. Об этом пишет ТАСС.

Лосев рассказал, что по данным Росстата, инфляция в стране с 5 по 13 мая замедлилась с 0,12% до 0,05%, таким образом недельная инфляция замедляется уже третью неделю подряд. Эксперт подчеркнул, что замедление темпов инфляции объясняется спадом ажиотажного спроса. Однако даже несмотря на укрепление курса рубля, цены на многие группы товаров практически не снизились. Это связано с заменой сырья и комплектующих на более дорогие доступные аналоги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после отмены Банком России ограничений на продажу россиянам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс российской валюты может незначительно измениться.