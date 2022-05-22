За последние сутки в Северной столице скончалось 10 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Северной столице скончалось 10 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Северной столице скончалось 10 пациентов с COVID-19. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику по заболеваниям и смертям от коронавируса сегодня, 22 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Северная столица на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 13 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 747 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 350 человек, в том числе 80 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Северная Корея может получить помощь от США в борьбе с коронавирусной инфекцией. По предоставленным данным, американские власти могут начать предпринимать меры для оказания помощи КНДР.

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