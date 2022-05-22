Шесть самолетов не вылетят из Пулково 22 мая

В воскресенье, 22 мая, на вылет из Пулково отменены 6 рейсов, при этом еще 2 отправятся в путь с задержкой. Полеты не будут осуществлены по российским и международным направлениям.

Первый отмененный на сегодня рейс был запланирован на 10:15 по направлению «Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону». Следом, в 10:20, не полетит самолет в Калининград. В 15:50 еще один рейс «Петербург — Ростов-на-Дону» также отменили, за ним в 18:05 воздушное судно не отправиться в Симферополь. В Нур-Султан на 22:00 и Тегеран на 22:30 самолетов тоже не будет.

Зато без отмен, но с задержками обойдутся рейсы в Сочи от Уральских Авиалиний и в Анталью от Turkish Airlines. Первый должен был отправиться в 11:55, но полетит в 14:00, а второй по плану мог покинуть аэропорт в 13:05, но теперь вылетит на пол часа позже.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло, покинут Санкт-Петербург по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 мая в петербургском аэропорту Пулково на вылет были отменены 7 самолетов, при этом задержанных насчитывается на один меньше — 6 рейсов.