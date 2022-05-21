В субботу из Пулково не вылетят 7 самолетов, и еще 6 рейсов задержатся

В субботу из Пулково не вылетят 7 самолетов, и еще 6 рейсов задержатся. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В субботу из Пулково не вылетят 7 самолетов, и еще 6 рейсов задержатся. Фото: пресс-служба "ВВСС"

На сегодня, 21 мая, в петербургском аэропорту Пулково на вылет отменены 7 самолетов, при этом задержанных насчитывается на один меньше — 6 рейсов. Полеты не будут осуществлены по российским и международным направлениям.

Первый самолет не полетит в Ростов-на-Дону. Рейс был запланирован на 10:15, также по этому направлению судно не отправиться и в 13:15. Следующая отмена на 21 мая — рейсы «Санкт-Петербург — Калининград» на 10:20 и 16:00. Не полетят самолеты в Симферополь на 16:55, в Москву на 20:55 и в Нур-Султан на 22:00.

Кроме того, уже был задержан рейс «Санкт-Петербург — Ош», запланированный на 06:10, а также самолет в Калининград, запланированный на 07:20. Рейс в Сочи с 08:25 перенесен на 10:15, в Ульяновск с 09:50 на 10:30, в Анталью с 13:35 на 14:10 и в Душанбе с 19:10 на 21:00. Обо всех изменениях информация должна появиться на сайте аэропорта Пулково.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло, покинут Санкт-Петербург по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 мая в петербургском аэропорту Пулково были отменены четыре авиарейса. Самолеты так и не улетели по российским и международным направлениям.