В аэропорту Пулково 20 мая отменили пять рейсов

В аэропорту Пулково 20 мая отменили пять рейсов
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В пятницу, 20 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены четыре авиарейса. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Тегеран (вылет был запланирован на 9:55), Ростов-на-Дону (10:15 и 17:50), Симферополь (18:30), Нур-Султан (22:00).

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком. В 2019 и 2021 году пассажиропоток в Пулково почти подошел к отметке в 20 миллионов, однако в этом году по понятным причинам он будет снижен.

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