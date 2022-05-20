В аэропорту Пулково 20 мая отменили пять рейсов

В пятницу, 20 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены четыре авиарейса. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Тегеран (вылет был запланирован на 9:55), Ростов-на-Дону (10:15 и 17:50), Симферополь (18:30), Нур-Султан (22:00).

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.