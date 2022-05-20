В аэропорту Пулково 20 мая отменили пять рейсов

В пятницу, 20 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены четыре авиарейса. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.
Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Тегеран (вылет был запланирован на 9:55), Ростов-на-Дону (10:15 и 17:50), Симферополь (18:30), Нур-Султан (22:00).
Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком. В 2019 и 2021 году пассажиропоток в Пулково почти подошел к отметке в 20 миллионов, однако в этом году по понятным причинам он будет снижен.