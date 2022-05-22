Петербуржцам напомнили, что 22 мая по некоторым улицам города движение ограничено

В связи с Всероссийским полумарафоном «ЗаБег.РФ» уже с 21 мая на улицах Петербурга действует ограничение движения.

В полночь 21 мая до шести утра 24 мая ввели ограничение на проезд по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Сенатской площади, по Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, а также проехать нельзя вдоль Исаакиевского собора от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проезда. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Кроме того, временно движение ограничат на перекрестке Малой Морской улицы и Вознесенского проспекта вдоль Исаакиевского собора и Малую Морскую улицу в направлении от проезда вдоль Исаакиевского собора к Сенатской площади.

Также до 15:00 движение будет ограничено по набережной Макарова, Исаакиевской площади, Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, Красногвардейскому бульвару и Английской набережной. От Петровской набережной до Каменноостровского проспекта проехать также будет нельзя.

Полумарафон повлияет на работу общественного транспорта. Так, трамваи №№ 3, 6 и 40 и троллейбусы №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 22, 31 проследуют по временно измененному маршруту. Подробнее с расписанием и введенным ограничениями можно ознакомится на сайте городской администрации.

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