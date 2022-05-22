В ЦПКиО имени Кирова в Петербурге открылся красочный фестиваль тюльпанов

В эти выходные, 21-22 мая, в Северной столице стартовал фестиваль тюльпанов, который проходит на Елагином острове.

Пока в ЦПКиО имени Кирова полностью раскрылись еще не все тюльпаны: весна в этом году для них кажется достаточно холодной. Однако уже к 28 и 29 мая ожидается полное цветение, которое отметится дополнительными днями фестиваля. Об этом сообщается в группе ЦПКиО имени Кирова в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году часть ЦПКиО имени Кирова, как и в прошлых годах, засадили 200 тысячами тюльпанов 150 сортов, но сейчас гостей Елагина острова могут порадовать только тюльпаны самых ранних из них. По словам пользователей социальной сети, распустившихся цветов, и правда, было не очень много. Однако в цветниках еще цветут ароматные нарциссы и гиацинты, которые к Фестивалю Тюльпанов, обычно, заканчивают свой цикл цветения.

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