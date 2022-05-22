В ЦПКиО имени Кирова в Петербурге открылся красочный фестиваль тюльпанов

В ЦПКиО имени Кирова в Петербурге открылся красочный фестиваль тюльпанов
В ЦПКиО имени Кирова в Петербурге открылся красочный фестиваль тюльпанов. Фото: ЦПКиО им. С.М.Кирова

В эти выходные, 21-22 мая, в Северной столице стартовал фестиваль тюльпанов, который проходит на Елагином острове.

Пока в ЦПКиО имени Кирова полностью раскрылись еще не все тюльпаны: весна в этом году для них кажется достаточно холодной. Однако уже к 28 и 29 мая ожидается полное цветение, которое отметится дополнительными днями фестиваля. Об этом сообщается в группе ЦПКиО имени Кирова в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году часть ЦПКиО имени Кирова, как и в прошлых годах, засадили 200 тысячами тюльпанов 150 сортов, но сейчас гостей Елагина острова могут порадовать только тюльпаны самых ранних из них. По словам пользователей социальной сети, распустившихся цветов, и правда, было не очень много. Однако в цветниках еще цветут ароматные нарциссы и гиацинты, которые к Фестивалю Тюльпанов, обычно, заканчивают свой цикл цветения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 мая в Петергофе прошло торжественное открытие фонтанов. Первую часть праздника посвятили «Петровским ассамблеям»..

елагин остров новости СПб фестиваль тюльпанов цпкио им. кирова


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвала три самых популярных, но вредных салата
В апреле продажи российских застройщиков упали до 99%
ФАС предлагает решение, которое поможет стабилизировать поставки топлива на рынок
ГТЛК хочет выходить на зарубежные рынки государств-партнеров
В России средний лимит по кредиткам за 2 года дошел до минимума
SuperJob: россияне меньше всего хотели бы вступать в брак с полицейскими и ...
Незамеченная «аварийка» на КАД повлекла за собой столкновение ...
На Авиационной автомобилист сбил юного велосипедиста