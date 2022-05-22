Пожилые граждане России смогут получить по 10 тысяч рублей отдельно от пенсии в июне

Пожилые граждане России смогут получить по 10 тысяч рублей отдельно от пенсии в июне. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожилые граждане России смогут получить по 10 тысяч рублей отдельно от пенсии в июне. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В июне пожилые граждане с особым статусом смогут получить дополнительно по 10 тысяч рублей отдельно от пенсии. О том, как это сделать, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По словам специалиста, рассчитывать на дополнительные 10 тысяч смогут те граждане, которые оформят для себя статус самозанятого. Об этом пишет PRIMPRESS.

При этом отмечается, что потратить полученные суммы можно будет на определенные цели, например, этими деньгами можно будет оплатить налоги. Таким образом, оформление в качестве самозанятого для пенсионера значит, что его в системе ПФР уже не считают официально работающим, поэтому ему будет доступна ежегодная индексация пенсий, а также все положенные только неработающим пенсионерам льготы.

При этом всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тысяч рублей, подчеркнул Власов. С помощью такого бонуса ставка налога для самозанятых сразу же снижается до трех процентов, а после того, как сумма закончится, ставка будет на уровне четырех процентов.

Оформление такого статуса уже сейчас позволит получить указанный бонус уже в июне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году индексация пенсий, вероятно, пройдет дважды. Специалист поделился, насколько могут вырасти суммы денежных выплат.