В Госдуме предложили давать выходной россиянам, постоянно работающим в условиях стресса

Жителям России, постоянно работающим в условиях стресса предложили давать специальный выходной.

Предложение поступило от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. По его мнению, хорошо бы было, раз в месяц выделять дополнительный день для отдыха гражданам, постоянно пребывающим на работе в условиях стресса. Об этом сообщает ТАСС.

Письмо с инициативой было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По словам самого депутата, события этих двух последних лет вызвали большое количество повсеместного стресса и эмоционального выгорания у работающих граждан. По словам Чернышова, выходной стоит давать «в любую дату, удобную работнику».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пост главы фракции ЛДПР в Государственной Думе был передан депутату Леониду Слуцкому. Отмечается, что на заседании фракции Леонид Слуцкий получил большую часть голосов.