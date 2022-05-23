В Петербурге за сутки зафиксировали 307 случаев COVID-19

В Петербурге за сутки зафиксировали 307 случаев COVID-19
В Петербурге зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 307 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 527 229 местных жителей. При этом 1 490 313 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 37 за последние сутки. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 229 человек. Третье место у Свердловской области — 168 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.

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