Петербург стал первым в России по числу новых ковид-пациентов

Петербург стал первым в России по числу новых ковид-пациентов
Петербург - в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербург сегодня занимает первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 23 мая, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 307 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 318. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 229 человек с коронавирусом. Третьей по числу новых зараженных стала Свердловская область — 168 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 37 человек, госпитализировали 65 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.

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