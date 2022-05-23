В Петербурге от коронавируса умерли еще девять человек

В Петербурге от коронавируса умерли еще девять человек
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти девяти человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 23 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 14 летальных исходов за сутки. Далее идет Воронежская область с тремя смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 756. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 426 человек, в том числе 76 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.

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