В России за сутки выявили более 4 тысяч зараженных коронавирусом

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 158 человек.

Об этом стало известно сегодня, 23 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 297 608.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 76 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 378 426 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 5 117 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 694 020.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 229 человек. Третье место у Свердловской области — 168 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.