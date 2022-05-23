В Петербурге прокуратура проводит проверку после травмирования 10-летней девочки на детской площадке

В Петербурге прокуратура проводит проверку после травмирования 10-летней девочки на детской площадке
Девочка сломала позвоночник после падения на детской площадке. Фото: Прокуратура Петербурга

Прокуратура Московского района организовала проверку после инцидента на детской площадке на Пулковском шоссе.

Как сообщили в городской прокуратуре, ведомство выяснит, проводили ли должностные лица техническое обслуживание уличного комплекса, что предписано законодательством в сфере безопасности игрового и спортивного оборудования.

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — заявили в пресс-службе.

Инцидент произошел 22 мая днем на детской площадке на Пулковском шоссе. 10-летняя девочка получила тяжелые травмы, когда делала трюки на гимнастических кольцах. Одно из них оборвалось и ребенок упал вниз головой.

Фото: Прокуратура Петербурга
Фото: Прокуратура Петербурга

По данным «Фонтанки», девочка попала в больницу с сотрясением головного мозга и переломом двух позвонков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино школьница во время игры ударила одноклассника ножом.

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