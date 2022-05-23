Желтой буквы «М» не будет в новом бренде ресторанов McDonald’s в РФ

Буквы "М" в новом бренде не будет. Фото: unsplash

Буквы "М" в новом бренде не будет. Фото: unsplash

Фирменная желтая буква «М» не останется в новом бренде, под которым будут работать российские рестораны McDonald’s.

Гендиректор McDonald’s в РФ Олег Пароев сообщил в разговоре с ТАСС, желтую букву «М» в названии не сохранят в оформлении ресторанов. Также в компании не рассматривают название «Мс».

«Сохранение желтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald’s, по сути это внешний вид товарного знака», — объяснил гендиректор сети.

Старые вывески уберут из ресторанов. По его словам, новое предприятие не сможет работать под оригинальным брендом. McDonald’s в середине марта приостановил работу всех 850 своих российских ресторанов, а 16 мая объявил об уходе из РФ. Бизнес выкупил бизнесмен Александр Говор. Рестораны возобновят работу под новым брендом и с новыми названиями в меню. Ожидается, что сеть откроется в середине июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что McDonald’s потерял 127 млн долларов из-за остановки работы в России и на Украине.