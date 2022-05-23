Кравцов предложил писать слово «бог» с большой буквы

В новом проекте правил от Минпросвещения предлагается писать слово "бог" с заглавной буквы. Фото: Кремль

В новом проекте правил от Минпросвещения предлагается писать слово "бог" с заглавной буквы. Фото: Кремль

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новый проект правил русской орфографии включили рекомендацию писать слово «бог» с заглавной буквы.

По словам главы ведомства, принятые в 1956 году правила русской орфографии и пунктуации никак не регламентировали правила написания слов из религиозной сферы. В новом проекте правил предлагается писать слово «бог» с заглавной буквы. Такое же правило будет распространяться на имена апостолов, пророков и святых.

Новые правила предложены в проекте постановления «Об утверждении основных правил русской орфографии». Согласно документу, с большой буквы будет рекомендоваться писать слова: бог, господь, спаситель, творец, всевышний, небо, церковь, провидение, промысл и другие.

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