Кравцов предложил писать слово «бог» с большой буквы

Кравцов предложил писать слово &#171;бог&#187; с большой буквы
В новом проекте правил от Минпросвещения предлагается писать слово "бог" с заглавной буквы. Фото: Кремль

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новый проект правил русской орфографии включили рекомендацию писать слово «бог» с заглавной буквы.

По словам главы ведомства, принятые в 1956 году правила русской орфографии и пунктуации никак не регламентировали правила написания слов из религиозной сферы. В новом проекте правил предлагается писать слово «бог» с заглавной буквы. Такое же правило будет распространяться на имена апостолов, пророков и святых.

Новые правила предложены в проекте постановления «Об утверждении основных правил русской орфографии». Согласно документу, с большой буквы будет рекомендоваться писать слова: бог, господь, спаситель, творец, всевышний, небо, церковь, провидение, промысл и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в российских школах с 1 сентября будут еженедельно исполнять гимн.

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