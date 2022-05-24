Петербург стал первым в России по числу новых ковид-пациентов

Петербург сегодня занимает первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 24 мая, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 304 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 307. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 172 человек с коронавирусом. Третьей по числу новых зараженных стала Свердловская область — 159 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 224 человека, госпитализировали 128 местных жителей, скончались семь петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.