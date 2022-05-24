В Петербурге женщина обокрала умершую знакомую на 2,5 миллиона рублей

Правоохранительные органы поймали женщину, которая украла у скончавшейся петербурженки 2,5 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 67-летняя петербурженка с улицы Братьев Радченко в Колпино скончалась в конце марта. В апреле полиция узнала, что кто-то похитил ее имущество и крупную сумму денежных средств.

Несколько дней назад дело о краже раскрыли. Оказалось, что женщину обокрала ее 37-летняя знакомая из Ленобласти. Злоумышленница попала к ней домой, откуда украла банковскую карту умершей и мобильный телефон. После этого она сняла и перевела с карты не менее 2,5 миллиона рублей.

Дома у задержанной нашли девять банковских карт, 13 мобильных телефонов, 38 золотых ювелирных изделий, медкарту умершей, а также наличные: 4,4 миллиона рублей, 6,3 тысячи долларов и 3,5 тысячи евро.

Стражи порядка подозревают, что злоумышленница может быть причастна к другим преступлениям. Также не исключается, что у нее были сообщники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге поймали разбойника, угрожавшего зарезать охранника в «Перекрестке».