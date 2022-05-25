Памятник Пушкина на площади Искусств ко Дню города стал чистым

Город продолжается прихорашиваться ко Дню города. Например, на улицах приводят в прядок памятники. В этот раз очередь помыться дошла до памятника Пушкина на площади Искусств.

В среду, 25 мая, утром изваяние Александра Пушкина на площади Искусств начали мыть профессионалы. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что процедура проходит в несколько этапов. Для начала, специалистам необходимо нанести мыльный раствор, а после этого смыть его водой. Затем памятник сушат и покрывают специальной защитной плёнкой.

В скором времени в порядок также приведут еще несколько городских памятников, среди которых – «Медный всадник», памятник Петру I на Кленовой улице, Большом Сампсониевском и в Кронштадте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в День города, 27 мая.