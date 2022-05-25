Памятник Пушкина на площади Искусств ко Дню города стал чистым

Памятник Пушкина на площади Искусств ко Дню города стал чистым
Памятник Пушкина на площади Искусств ко Дню города стал чистым. Фото: "Яндекс.Карты"

Город продолжается прихорашиваться ко Дню города. Например, на улицах приводят в прядок памятники. В этот раз очередь помыться дошла до памятника Пушкина на площади Искусств.

В среду, 25 мая, утром изваяние Александра Пушкина на площади Искусств начали мыть профессионалы. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что процедура проходит в несколько этапов. Для начала, специалистам необходимо нанести мыльный раствор, а после этого смыть его водой. Затем памятник сушат и покрывают специальной защитной плёнкой.

В скором времени в порядок также приведут еще несколько городских памятников, среди которых – «Медный всадник», памятник Петру I на Кленовой улице, Большом Сампсониевском и в Кронштадте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в День города, 27 мая.

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