Производитель Nike принял решение покинуть Россию

Американский производитель одежды и обуви Nike решил уйти из-за России, так как в «обозримом будущем» организовать поставки в страну не получится.

Стало известно, что американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании

Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

Также подтвердила информацию об уходе Nike и PR-директор ритейлера Людмила Семушина . Она заявила, что что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Подчеркивается, что компания не сможет продолжит работу монобрендовых магазинов.

В настоящий момент IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять из них. С марта по май количество магазинов компании в стране уже сократилось со 116 до 56.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что крупные финские компании массово покидают российский рынок.