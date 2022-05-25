Компания Mark&Spencer закрывает свои последние магазины в России

Британский производитель одежды Marks & Spencer окончательно уходит с российского рынка.

На фоне событий на Украине компания приняла решение уйти из России. Сейчас она закрывает свои последние здесь магазины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

О частичном уходе из страны Marks & Spencer заявила еще в марте, но и из-за особенностей соглашений с франчайзи продолжили работу еще около 50 фирменных магазинов. В Санкт-Петербурге точек этой компании 5.

Известно, что Marks & Spencer была основана предпринимателями Майклом Марксом и Томасом Спенсером в 1884 году в английском Лидсе. В настоящее время компания со штаб-квартирой в Лондоне владеет более 1 тысячи магазинов по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Nike решил уйти из-за России, так как в «обозримом будущем» организовать поставки в страну не получится.