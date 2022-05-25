Новой главой МЧС стал генерал-майор Александр Куренков

Новой главой МЧС стал генерал-майор Александр Куренков
Новой главой МЧС стал генерал-майор Александр Куренков. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Президент России Владимир Путин утвердил нового главу МЧС, — теперь эту должность занимает генерал-майор Александр Куренков.

О новом назначении на пост главы МЧС сообщили на сайте Кремля. Ранее эту должность занимал Евгений Зиничев, трагически погибший в сентябре 2021 года во время учений в Норильске.

Кандидатура Куренкова была внесена в Совет Федерации 23 мая. Это предложение было поддержано профильным комитетом по обороне и безопасности, а также комитетами по конституционному законодательству, госстроительству и по федеративному устройству.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что Куренков до этого занимал должность заместителя директора Росгвардии и курировал боевую подготовку. Также он служил в ФСБ и ФСО.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЦИК РФ рекомендовала к назначению в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии вице-губернатора Максима Мейксина и действующего члена Горизбиркома Олега Зацепу.

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