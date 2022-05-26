Суточная заболеваемость COVID-19 в Ленобласти 26 мая достигла 57 человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в Ленобласти 26 мая достигла 57 человек
Суточная заболеваемость COVID-19 в Ленобласти 26 мая достигла 57 человек. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 57 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 26 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 481 случай ковида. Всего выздоровели 183 101 пациент, в том числе 77 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 481.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Лидером в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 368 человек. Третье место у Московской области —218 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Нанолек», занимающаяся выпуском вакцины «КовиВак», временно приостановила ее производство. Производитель остановил производство из-за отсутствия заявок от Минздрава.

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