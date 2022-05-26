Сегодня в Пулково на вылет отменено 3 рейса, и еще 2 самолета задержатся

Сегодня в Пулково на вылет отменено 3 рейса, и еще 2 самолета задержатся
Сегодня в Пулково на вылет отменено 3 рейса, и еще 2 самолета задержатся. Фото: Baltphoto

В четверг, 26 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены всего 3 рейса. Также еще 2 самолет не вылетят вовремя.

На сегодняшний день отмененных рейсов из Северной столицы не так много. По данным онлайн-табло Пулково, первая отмена — рейс в Тегеран на 9:55 от компании Mahan Airlines. Следующим не полетит в Калининград самолет от Уральских Авиалиний на 10:20. Третий, кто сегодня не сможет принять пассажиров — самолет в Нур-Султан на 22:00.

Еще два рейса будут задержаны. Не стоит ждать самолет в Москву на 9:30, сегодня он вылетит на час позже. Также Немного позже отправиться воздушное судно в Ульяновск, — вместо 09:50 в 10:10.

Все остальные рейсы отправятся в путь по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 мая в петербургском аэропорту Пулково снова массово отменяли рейсы. Восемь самолетов не улетели по российским и международным направлениям. При этом еще 2 воздушных судна не отправились вовремя.

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