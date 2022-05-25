В среду 8 самолетов не покинут петербургский Пулково

В среду, 25 мая, в петербургском аэропорту Пулково снова массово отменяют рейсы. На сегодняшний день восемь самолетов не улетят по российским и международным направлениям. При этом еще 2 воздушных судна не отправятся вовремя.

На настоящий момент уже не состоялся вылет самолета в Новый Уренгой, который был запланирован на 03:20. Также отменены рейсы в Ростов-на-Дону на 10:15 и 17:50, в Калининград на 10:20 и 16:00, Симферополь на 18:05, Куляб на 22:50 и Самарканд на 23:00.

Еще два самолета не отправятся в запланированное время. Так, рейс в Архангельск на 07:40 уже был перенесен с этого времени на 08:10, а рейс в Москву — с 08:10 на 08:30.

Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло Пулково, должны вылететь по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неработающие паркоматы на территории петербургского аэропорта Пулково создали транспортный коллапс и взбесили автомобилистов — люди не смогли ни въехать, ни выехать с парковки.