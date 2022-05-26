В среду лжеминеры целый день продолжали атаковать петербургские отели, ТК и медучреждения

В среду лжеминеры целый день продолжали атаковать петербургские отели, ТК и медучреждения. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

В среду лжеминеры целый день продолжали атаковать петербургские отели, ТК и медучреждения. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

Вчера, 25 мая, с 10 утра до 9 вечера в разные учреждения Петербурга поступали сообщения о минировании.

В общей сложности за 25 мая с разных электронных адресов поступило 22 предупреждения о минировании. Как стало известно Gazeta.SPB, лжеминеры покушались на ЦУКС МЧС России по Петербургу, учебные заведения, отели, торговые комплексы и медицинские учреждения.

В результате осмотра 719 объектов, из которых 704 учебные заведения, 1 медицинское учреждение, 1 ТК и 13 отелей, а также прилегающих к ним территорий взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Заведения провели эвакуацию в составе 6 685 человек, из которых 6 650 из учебных заведений и 35 из медицинского учреждения. Все мероприятия завершились только в 22:40. В Петроградском и Московском районе возбуждены уголовные дела.

Ранее gazetspb.ru писала, что с 08:34 до 10:45 утра вторника из разных медицинских учреждений Петербурга в ДЧ ГУ сообщили об угрозах минирования, поступавших с подозрительных электронных адресов.