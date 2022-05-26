Центробанк РФ обнаружил новую схему мошенничества

Банк России предупредил граждан о новой популярной схеме мошенничества с предложением якобы компенсационных выплат от государства.

Выяснилось, что с начала мая ЦБ инициировал блокировку 38 сайтов, в числе которых те, на которых мошенники обещают помочь с возвратом похищенных денег. Об этом директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков», пишет ТАСС.

Уваров заявил, что у мошенников выстроена системная работа. Так, россиянам поступает предложение получить якобы компенсационную выплату, если гражданин до этого уже стал жертвой мошенников.

«Это так называемый вариант схемы хищения «обман на обмане»», — заметил Уваров.

При этом, вернуть денежные средства ЦБ сможет только в том случае, если клиент самостоятельно не переводил деньги на мошеннические счета и не раскрывал злоумышленникам свои личные и финансовые данные.

Также с начала мая благодаря Банку России заблокировали более 25 тысяч телефонных номеров, с которых звонят мошенники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк РФ понизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых.