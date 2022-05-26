Семейная пара лебедей Елисей и Любава вернулись в Летний сад

Двое белоснежных лебедей Елисей и Любава из Ленинградского зоопарка вернулись в Летний сад. Теперь они плавают в Карпиевом пруду.

Семейная пара лебедей-шипунов продолжит гостить в Летнем саду до поздней осени. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Специалисты по уходу за животными рассказывают, что за подопечными будут постоянно наблюдать. У лебедей будут проверять здоровье, поведением, также лебеди будут ежедневно получать корм.

Так, в день одна птица съедает около килограмма еды. По словам начальника отдела орнитологии Ленинградского зоопарка Елены Горошенковой, в рацион лебедей входят специально обработанные зерновые корма, овощи и яблоки.

Впервые лебеди появились в Карпиевом пруду в 2012 году и с тех пор стали своеобразным символом Летнего сада. Для лебедей свойственно сохранять друг другу верность в течение всей жизни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ленинградский зоопарк с мая перешел на новый режим работы. Зверинец закрывается на час позже.