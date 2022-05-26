Россиянам сообщили, что без роскоши они не останутся, но придется чуть больше заплатить

Россиянам сообщили, что без роскоши они не останутся, но придется чуть больше заплатить. Фото: Кремль

Россиянам сообщили, что без роскоши они не останутся, но придется чуть больше заплатить. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин заявил, что для жителей России все еще остается возможность пользоваться товарами класса люкс, — это буде возможно сделать, но чуть дороже.

В ходе выступления на Евразийском экономическом форуме заявил президент России президент РФ Владимир Путин отметил, что после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка в стране принципиально ничего не изменится. Об этом сообщает ТАСС.

«Но эти те люди, которые и так ездили на 600-х мерседесах. И будут ездить — уверяю, привезут откуда угодно их, из какой угодно страны», — заверил президент.

Также глава государства подчеркнул, что местные предприятия займут нишу уходящих иностранных компаний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению главы государства Владимира Путина, воровство чужих активов никогда до добра не доведет