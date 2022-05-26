McDonald’s 12 июня откроется под новым брендом в Москве

В России 12 июня McDonald’s начинает работать под новым брендом. Пока неизвестно новое имя ресторанов, но уточняется, что меню останется такое же.

Первым заработает московский ресторан в районе станции метро «Пушкинская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в компании. Заведение, которое планируется открыть 12 июня, располагается на Тверской улице.

После ухода сети из России, покупателем McDonald’s стал бизнесмен Александр Говор. Подчеркивается, что все сотрудники сети сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет. Все рестораны ориентировочно заработают в середине июня.

Гендиректор McDonald’s в России Олег Пароев заявил, что вывески со старым логотипом будут демонтированы, и фирменная желтая буква «М» не останется названии новых ресторанов. По Пароева, франчайзи в России продолжат работать под новым брендом, который разработают и презентуют в ближайшее время.